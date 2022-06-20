Köfn, kendi şarkıları ve coverları olan elektronik müzik grubudur. Köfn kimdir, Köfn grubu kimlerden oluşur ve Köfn ne demek sorularını merak eden dinleyiciler Köfn grubunu araştırıyor. Köfn kimdir? Köfn grubu kimlerden oluşur? Köfn ne demek? Detaylar haberimizdedir…

KÖFN GRUBU KİMLERDEN OLUŞUR?

Köfn grubu kimlerden oluştuğu merak ediliyor. Grubun gitar, vokal ve şarkı yazarı Salman Tin'dir. Live performer, prodüktör ve aranjör Bilge Kağan Etil (BKE)'dir.

SALMAN TİN KİMDİR?

Salman Tin 30 Haziran 1992 yılında Adana'da doğdu. Gençlik yıllarını Adana'da geçiren Salman Tin, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Bilge Kağan Etil ile tanışmış ve ardından ikili çalışmalarını birlikte yürütmeye başlamışlardır. 2018 yılında "KÖFN" gurubunu kurmuşlardır.

BİLGE KAĞAN ETİL KİMDİR?

Bilge Kağan Etil 1989 yılında Konya'da doğmuştur. Eğitim yıllarına müzik okumaya karar vererek Doğan Sarıcı ile Müzik Teorisi ve piyano çalışmalarından sonra Konya Selçuk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde devam etmiştir. Bu yıllarda profesyonel davulcu olarak farklı sahne çalışmalarında yer aldı. Serkan Özyılmaz ile caz piyano, Dave Allen ile caz teori dersleriyle bir yandan piyano ve müzik pratiğini geliştirdi. Ardından istediğinin bu olmadığına karar vererek 4. sınıfta okuduğu müzik öğretmenliğini bıraktıktan bir sene sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri bölümüne 2012 senesinde girdi.

Uzun zaman boyunca elektronik müzik üzerine yaptığı çalışmalardan sonra 2017 yılında şarkı ve söz yazarı Salman Tin ile tanışmış ve ikili çalışmalarını yürütmeye başlamışlardır. 2018 yılında "KÖFN" grubunu kurmuşlardır. Bilge Kağan grupta live performer, prodüktör ve aranjör görevlerini üstlenmektedir.

KÖFN NE DEMEK?

Köfn kelimesinin anlamı nedir merak ediliyor. Köfün, Türkçe bir kelime olup "bir sepet" anlamına geliyor.

Haberler.com - Gündem