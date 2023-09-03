Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Olympus filmi konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Olympus özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kod Adı: Olympus filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kod Adı: Olympus konusu, özeti ve Kod Adı: Olympus oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kod Adı: Olympus filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kod Adı: Olympus filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kod Adı: Olympus filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod Adı: Olympus konusu nedir, Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler ve Kod Adı: Olympus özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konu: Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

Oyuncular : Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman