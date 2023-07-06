Star Tv ekranlarında yayınlanan Kod Adı Angel filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Kod Adı Angel filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Kod Adı Angel oyuncuları kimler? Kod Adı Angel ne anlatıyor, konusu ne? Kod Adı Angel oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kod Adı Angel filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kod Adı Angel oyuncuları kimler? Kod Adı Angel ne anlatıyor, konusu ne? Kod Adı Angel oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

KOD ADI ANGEL KONUSU NE?

Kod Adı: Olympus (2013) ve Kod Adı: Londra (2016) filmlerinin ardından Kod Adı film serisinin üçüncü filmdir. Film, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Allan Trumbull'a yapılan bir drone saldırısı nedeniyle ismini temize çıkarmak için zamana karşı yarışan Birleşik Devletler Gizli Servisi ajanı Mike Banning'i tekrar takip ediyor.

KOD ADI ANGEL OYUNCULARI KİMLER?

Kod Adı Angel oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte ve Danny Huston yer alıyor