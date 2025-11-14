Haberler

Kod 355 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod 355 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kod 355 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod 355 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kod 355 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kod 355 konusu, özeti ve Kod 355 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kod 355 filminin detayları…

Kod 355 filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod 355 konusu nedir, Kod 355 oyuncuları kimler ve Kod 355 özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOD 355 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kod 355, tüm dünyayı tehdit eden son derece tehlikeli bir teknolojik silahın izini süren uluslararası ajanların ortak mücadelesini anlatıyor. Paralı askerlerin eline geçen bu gizli silahın ortaya çıkması üzerine CIA ajanı Mason "Mace" Brown, rakibi Alman ajan Marie, MI6'nın teknoloji dehası Khadijah ve Kolombiyalı psikolog Graciela ile güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak bu ölümcül cihazın peşinde yalnızca onlar yoktur; gizemli bir kadın olan Lin Mi de aynı hedefin ardındadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde iz süren ekip, silahı bulup küresel felaketi engelleyebilecek midir?

KOD 355 FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

senaryosu theresa rebeck ve simon kinberg tarafından, rebeck'in oluşturduğu bir hikâyeden uyarlanarak kaleme alınan kod 355, amerikan yapımı bir aksiyon–casusluk filmidir. 2022 yılında izleyiciyle buluşan film, uluslararası bir prodüksiyon çalışmasının ürünü olarak çeşitli ülkelerde çekilmiştir.

KOD 355 OYUNCULARI

Jessica Chastain

Diane Kruger

Fan Bingbing

Penélope Cruz

Sebastian Stan

Lupita Nyong'o

Édgar Ramírez

Marion Cotillard

Evie Wray

Jason Flemyng

Raphael Acloque

Sylvester Groth

