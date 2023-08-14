Kocatepe Camisi'ndeki skandal fotoğrafları çeken yönetmenden açıklama geldi: Keşke böyle olmasaydı, özür dilerim

Ankara Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapıp bunu sosyal medyadan paylaşan yönetmen Bilal Kısa'dan peş peşe açıklama geldi. İlk başta, "Adilik de değil, rezillik de değil. Bu dine saldırı hiç değil." diyen Kısa tepkiler artınca fotoğrafları kaldırdı. Kısa, "Kocatepe Camii'nde yapmış olduğum çalışmanın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim." dedi.

Ankara Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapıp bunu sosyal medyadan paylaşan yönetmen Bilal Kısa peş peşe açıklama yaptı. İlk başta, "Adilik de değil, rezillik de değil. Bu dine saldırı hiç değil." diyen Kısa tepkiler artınca fotoğrafları kaldırıp geri adım attı. Kısa, "Kocatepe Camii'nde yapmış olduğum çalışmanın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim." ifadelerini kullandı.

KOCATEPE CAMİSİ'NDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Ankara Kocatepe Camisi'nde çekilen fotoğraflar sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşılan fotoğraflarla ilgili savcılık ve valilik harekete geçti. Ankara cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafı çeken ve paylaşanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatırken, Ankara Valiliği de adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

FOTOĞRAFLARI ÇEKEN YÖNETMEN: ADİLİK DE DEĞİL REZİLLİK DE DEĞİL

Fotoğrafları çeken yönetmen Bilal Kısa'dan peş peşe açıklama geldi. Fotoğrafların altına yapılan yorumlara, "Adilik de değil, rezillik de değil. Bu dine saldırı hiç değil. Bu tamamen belli bir kesimin dinden korkmamasını sağlamak ve burada korkudan çok huzur olduğunu anlatmak istenilen çalışma." ve "Dinle şaka olmaz ama sanat olur, sıkıntı yok" şeklinde yanıtlar veren Kısa daha sonra geri adım attı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Tepkilerin artması sonucu Bilal Kısa, sosyal medya hesabından fotoğrafları kaldırdı. Fotoğrafta modellik yapan Mapierg kullanıcı isimli E.C. de, "Paylaşımlar silindi, özürler dilendi, bunun üzerine hâlâ uzatmanıza gerek yok." dedi.

"KIRDIĞIM, ANLAŞILDIĞIM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Son bir açıklama yapan Bilal Kısa özür dileyerek şunları söyledi: "Kocatepe Camii'nde yapmış olduğum çalışmanın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetimin camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin camii olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim."