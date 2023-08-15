Ankara Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapıp bunu sosyal medyadan paylaşan yönetmen Bilal Kısa peş peşe açıklama yaptı. Peki, Kocatepe Camisi'nde ne oldu? Kocatepe Camisi fotoğrafları olayı ne, fotoğrafları çeken kim?

Ankara Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan fotoğraflarla ilgili savcılık ve valilik harekete geçti. Fotoğrafları çeken yönetmen Bilal Kısa, yapılan yorumlara yanıt vererek çalışmanın amacının belli bir kesimin dinden korkmamasını sağlamak olduğunu belirtti. Kocatepe Camisi'nde ne oldu? Kocatepe Camisi fotoğrafları olayı ne, fotoğrafları çeken kim?

KOCATEPE CAMİSİ'NDE NE OLDU?

Ankara Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan fotoğraflarla ilgili savcılık ve valilik harekete geçti. Fotoğrafları çeken yönetmen Bilal Kısa, yapılan yorumlara yanıt vererek çalışmanın amacının belli bir kesimin dinden korkmamasını sağlamak olduğunu belirtti. Ancak tepkilerin artması üzerine fotoğraflar kaldırıldı. Kısa, özür dileyerek niyetinin camiye küsmüş kesimin önyargısını kırmak olduğunu ifade etti.

Ankara Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapıp bunu sosyal medyadan paylaşan yönetmen Bilal Kısa peş peşe açıklama yaptı. İlk başta, "Adilik de değil, rezillik de değil. Bu dine saldırı hiç değil." diyen Kısa tepkiler artınca fotoğrafları kaldırıp geri adım attı. Kısa, "Kocatepe Camii'nde yapmış olduğum çalışmanın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Tepkilerin artması sonucu Bilal Kısa, sosyal medya hesabından fotoğrafları kaldırdı. Fotoğrafta modellik yapan Mapierg kullanıcı isimli E.C. de, "Paylaşımlar silindi, özürler dilendi, bunun üzerine hâlâ uzatmanıza gerek yok." dedi.