Kocatepe Camii'nin gökyüzü ile buluşması böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın önemli simgelerinden biri olan Kocatepe Camii'nin yüksek minaresi ve kubbesi, bulutlarla adeta dans edercesine bir araya gelerek gökyüzü ile uyumu böyle görüntülendi.

Ankara'nın en büyük cami olma özelliğini taşıyan Kocatepe Camii, etkileyici bir manzara ile gökyüzü ile buluştu. Başkentin simge yerlerinden olan Kocatepe Camii, yağış öncesinde ortaya çıkan bulutların oluşturduğu görsel şölen, havadan çekilen görüntülerle ölümsüzleşti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük camilerinden olan Kocatepe Camii, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımına 1967 yılında inşaatına başlandı. Ankara'nın Çankaya ilçesi Kocatepe mahallesinde bulunan cami, 1987 yılında tamamlanarak dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılışı yapıldı. Mimar Sinan'ın mimari anlayışının taklit edildiği cami, ana mekan, dört yarım kubbe ve dört fil ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbeden oluşur. Ayrıca cami, 88 metre uzunluğunda 4 minareye sahiptir.