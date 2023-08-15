Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi C. gözaltına alındı mı merak ediliyor. Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler gündemden düşmüyor. Peki, Yönetmen Bilal Kısa ve Ezgi C. gözaltına alındı mı?

Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler gündeme gelirken, yönetmen Bilal Kısa ve Ezgi C. gözaltına alındı mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Ankara'nın en büyük camilerinden biri olarak gösterilen Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler sosyal medyada ve kamuoyunda tepkilere neden oldu. Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler! Yönetmen Bilal Kısa ve Ezgi C. gözaltına alındı mı? Detaylar haberimizdedir…

YÖNETMEN BİLAL KISA VE EZGI C. GÖZALTINA ALINDI MI?

Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi C. gözaltına alındı. Hatırlanacağı üzere görüntülerin büyük tepki çekmesi sonrasında 2 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, infiale neden oldu. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı.

KİMLİKLERİ KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Kocatepe Camii'nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında valiliğimizce adli ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal Kısa'nın bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gelen tepkilerin ardından ise çekimin yönetmeni Bilal Gabra Kısa sosyal medya hesabından özür dileyerek şu ifadeleri paylaşmıştı; Kocatepe camiinde yapmış olduğum çalışmamın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetim camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin cami olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim. Saygılarımla...

KOCATEPE CAMİİ'NDE ÇEKİLEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER

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