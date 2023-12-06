Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Adam yatakla birlikte kendini balkona attı

Almanya'nın Dresden şehrinde yaşanan olayda, bir kadın kocasını yatağa kelepçeleyip daireyi ateşe verdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre adam, kendini yatakla balkoan atıp yardım çığlıkları attı. Olay sonrası birçok suçtan kaydı bulunan kadın tutuklandı.

YATAKLA BİRLİKTE BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

İsmi Nancy S olarak açıklanan bir kadın, kocasını yatağa kelepçeledi. Evde çıkan yangından kocası, yatağı kendisi ile beraber güçlükle balkona çekip yardım çığlıkları attı.

ADAM AĞIR YARALANDI

Adamın yangında dolayı vücudunda yaralar oluşmasının yanı sıra, yatağı balkona doğru çektiği sırada kelepçe bileğinde ciddi yaralar açtı.

TUTUKLANDI

Polis, daha önce de bir çok suçtan kaydı bulunan kadını gözaltına aldı. Mahkeme tarafından tutuklanan kadın cezaevine yollandı.