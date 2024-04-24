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Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?

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Müge Anlı'nın programında büyük bir yüzleşme yaşandı. Kocasını terk ederek büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın, programda olayı anlattı. Kadının kaçış hikayesi ve kocasının tepkisi, izleyicileri şoke etti. Olayın detayları ve kadının açıklamaları, programın gündemini belirledi.

Kocasını terk ederek büyüttüğü üvey oğluyla evden kaçan eş, Müge Anlı'nın canlı yayına çıktı. Kocasıyla yüzleşen kadın, yaptıklarının arkasında dururken ihanete uğrayan Umut Bey de çılgına dönerek beddualar savurdu. Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? İşte ayrıntılar...

NE OLDU?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay gündeme geldi. Programa katılan Umut Bey, karısı ve oğlunun aşk yaşayarak birlikte evden kaçtıklarını söyledi. İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ve karısına tepki gösteren Umut Bey, 8 yaşındaki kızını geri alabilmek için yardım istedi. Birçok iddiayla gündeme gelen eşler, bugün canlı yayında yüzleşti. Müge Anlı'nın "Umut'u jandarma bir suçtan götürdüğünde sen niye üzüldün? Sen aynı evde iki tane adamla zorlanmadın mı?" sorusu üzerine konuşan Tuğçe Hanım, "Ben Umut'un başına bir iş getirmek isteseydim onu zaten şikayet ederdim. Bizim böyle bir amacımız yok. Ben kocamın ne yapacağını kestiremiyorum. Ben kızımı kaçırmadım, onu istediğiniz pedagogla görüştürebilirsiniz. 2 yıldır eve parayı getiren kişi Umut değil Mustafa. 2 yıldır evi Mustafa geçindiriyor" dedi.

Canlı yayında çılgına dönen Umut Bey ise "Allah senin belanı versin. Ben 9 ay boyunca iki tane şeytanla beraber yaşamışım. Sende biraz ar, namus, şeref olsa, o ar damarın patlamamış olsa buraya çıkıp bana iftira atmazsın. Kendini de savunamazsın. Size yaptıklarım haram zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

Kayınvalide Nagihan ise "Sen bu çocuğu küçükken banyoya sokup yıkamadın mı? O sana 'ablam' diyordu diyerek ateş püskürdü.

UMUT BEY OĞLUNU AFFEDECEK Mİ?

Umut Bey, Müge Anlı'nın "Oğlun af dilese affeder misin?" sorusuna "Oğlumu affedemem. Birbirleriyle ilk temasta bana gelip 'Baba senin karın bana bunu yapıyor' deseydi ben onun alnından öperdim. Bu adam çöp tenekesinden kedi fırlasa seni bırakır kaçar" dedi.

Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Müge Anlı Atv Hukuk 3.Sayfa Gündem Toplum Yaşam Haberler

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