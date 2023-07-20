Kocasinan Belediyesi Erkilet'te 13 adet villa parselini ihale ile satışa çıkarıyor

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Generalemir mahallesinde bulunan 13 adet villa parselini açık teklif usulü ihale ile satışa çıkaracak. İhaleye katılmak isteyenlerin 3 Ağustos tarihine kadar gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet'te 13 adet villa parseli, ihale ile satılacak.

Koacsinan Belediyesi tarafından Erkilet Generalemir mahallesinde 13 adet villa parseli açık teklif usulü ihale ile satılacak. Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak ihaleye katılmak isteyenler; 3 Ağustos tarihine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gelir Şefliği'ne istenen belgelerle birlikte başvurabilecek.

Açık teklif usulü ihale ile her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacağı bildirildi. - KAYSERİ