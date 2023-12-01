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Kocasinan Akademi, Kadınlara Eğitim ve Ekonomik Destek Sağlıyor

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Kocasinan Akademi tesislerinde eğitim alan kadınlar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, tesislerin vatandaşların sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olmalarını sağladığını belirtti.

Kocasinan Akademi tesislerinde eğitim alan kadınlar, Kocasinan Akademi'nin hem kendilerine terapi etkisi yaptığını hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Kocasinan Akademi'nin 'Kocaman bir aile' olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, tesislerle hayatını renklendiren vatandaşların akademi ile sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olabilmeleri için farklı branşlarda eğitim verdiklerini söyledi.

Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile her alanda kurs hizmeti verdiklerinin altını çizerek, "Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise biz de aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan'da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah'a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza 7 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi'de ile on binlerce vatandaşa dokunduk. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca Kocasinan Yıldızları adı altında Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST), masa tenisi, dart, satranç, futbol, voleybol, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, İstiklal Marşını güzel okuma ve liselerarası bilgi yarışması gibi her alanda etkinlikler gerçekleştirildi. Bu vesileyle Kocasinan Akademi'nin bugünlere gelmesinde özveriyle çalışan kendi personelime ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi'nin kendilerine terapi etkisi yaptığını vurgulayan kursiyerler ise öğrendikleriyle aile bütçesine katkı sağladıklarına dikkat çekerek, "Kocasinan Akademi'nin tesisleri sayesinde çeşitli kurslardan eğitim alıyoruz ve kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz. Verilen eğitimlerden çok memnunuz. Ayrıca eğitimlerimiz sayesinde meslek sahibi oluyoruz. Özellikle etrafımızdan dikiş için talepler geliyor ve çocuklarımızın her gösterdiği elbiseyi dikebiliyoruz. Dışardan ürün almaktan ise kendi emeğimizle maliyeti 5/1'ne denk gelen elbiseler dikiyoruz. Bu bizim aile bütçemize çok büyük katkı sağlıyor. Tesislerimiz, çok ferah ve nezih. Bu tesisleri çok seviyoruz. Buradaki çalışanlar olsun eğitmenler olsun bizim ikinci ailemiz gibi. Evde boş durmaktan ise hem hobi olarak hem de aile bütçesine kaktı sağlamaları için herkesi Kocasinan Akademi'ye davet ediyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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