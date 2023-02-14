Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Kocaköy ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Kocaköy nerede? Kocaköy ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kocaköy ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi merak edildi. Peki, Kocaköy nerede? Kocaköy ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kocaköy ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KOCAKÖY NEREDE?

Kocaköy, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 15.974

Yüzölçümü: 264 km² (101 mil²)

KOCAKÖY İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Diyarbakır'da yer alan Kocaköy ilçesinin nüfusu 15.974'tür.

KOCAKÖY HANGİ İLE BAĞLI?

Kocaköy, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

İlçenin adı, 1869 ve 1915 yılı kayıtlarında Karas ya da Karaz olarak geçmektedir. 22 Temmuz 1975'te belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. Kocaköy, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanun ile ilçe statüsüne kavuştu.

İlçe sınırlarında tarihi kalıntılar mevcuttur. Kocaköy batısında Diyarê Mâlan mevkiinde 7000 yıllık harabelere ve kalıntılara rastlamak mümkündür. Yine doğusunda ve batısında Karaz mağaraları mevcuttur. Ambar vadisinde kaya mezarlarına rastlanabilir. Ambar köyünde Asur, Hitit ve Urartu döneminden kalma höyükler ve yine Gırê Haci mevkiinde, Harem mahallesi ile Çaytepe ve Suçıktı köylerinde höyükler mevcuttur. Tepecik Bozbağlar köyleri arasında kalan Zıbedi mevkiinde 33 adet sahabe mezarı bulunmaktadır. Çevre köylerden çok sayıda mağara bulunmaktadır.

Coğrafya

Diyarbakır şehrinin 70 km kuzeyinde yer alır. Ambar Çayı'nın suladığı topraklarında tarım, elverişsiz bölgelerde ise hayvancılık yapılır. İlçe halkının başlıca geçim kaynakları ilçenin nar bahçelerinde yetişen narları temel geçim kaynaklarındandır. Bahçe ziraatı, tütün ve pamuk tarımı ile küçük baş hayvancılıktır.