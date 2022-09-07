Kocakarı Gerdanı tatlısı tarifi! Masterchef Kocakarı Gerdanı nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Kocakarı Gerdanı için gerekli malzemeler neler?
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Masterchef 7 Eylül yarışmasında şefler tarafından Kocakarı Gerdanı yapılması istendi. Peki Masterchef Kocakarı Gerdanı nasıl yapılır? Kocakarı Gerdanı tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Kocakarı Gerdanı tatlı tarifi! Kocakarı Gerdanı nasıl yapılır? Kocakarı Gerdanı yemeği hangi yöremize aittir? Kocakarı Gerdanı tatlıtarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve tatlılar yapılıyor. Seyircilerin en merak ettiği konu Kocakarı Gerdanı tarifi oldu. Peki en güzel Kocakarı Gerdanı tatlı tarifi nasıldır? Kocakarı Gerdanı yemeği nasıl yapılır? Kocakarı Gerdanı için gerekli malzemeler nelerdir? Kocakarı Gerdanı nasıl yapılır? Kocakarı Gerdanı için gerekenler neler? Kocakarı Gerdanı yemeği hangi ile ait?
- Bir su bardağı süt
- Bir su bardağı yoğurt
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı tuz
- Bir paket karbonat
- 250 gr margarin
- Bir su bardağı nişasta
- Alabildiğince un
İç Malzemesi:
- Tereyağı
- 3 su bardağı kıyılmış fındık
Şerbeti İçin:
- 2 su bardağı şeker
- Su
- Limon suyu
Unun ortasını havuz gibi açılarak kenarlarına karbonat serpilir. Ortasına süt, yoğurt, zeytinyağı ve tuz eklenip yoğrulur. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelince yoğurma kabının üzeri nemli bir bezle kapatılarak dinlendirilir. Daha sonra hamur parçalara bölünerek nişasta yardımıyla ince ince açılır. Açılan yufkaların ortasına fındık serpilip oklavaya gevşek bir şekilde sarılarak oklavanın iki kenarından içeriye doğru yufka büzülerek oklavadan çıkarılır ve 3 cm büyüklüğünde kesip tepsiye dizilir. Tereyağı eritilip tepsinin üzerine dökülerek ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Piştikten sonra soğutulan tatlının üstüne hazırlanan ılık şerbet dökülerek servis yapılır.
Kocakarı Gerdanı tatlısı Rize yöresine ait bir tatlıdır.