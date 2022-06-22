Kocaer hisse halka arz eşit mi, oransal mı? Kocaer halka arz hangi bankalarda var? Kocaer halka arz ne zaman? KCAER halka arz!

Kocaer halka arz yorumları merak ediliyor. Kocaer halka arz için 22-23-24 Haziran 2022'de talep toplama süreci başlıyor. Yatırımcılar Kocaer halka arz eşit mi, oransal mı araştırılırken ayrıca Kocaer halka arz hangi banka merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Kocaer halka arz eşit mi, oransal mı? Yakında halka arz edilecek olan Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. halka arz bilgileri, Kocaer hisse ve detaylar haberimizde...

KOCAER HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Halka arz toplama süreci başlayan Kocaer'in halka Arz Fiyatı/Aralığı 27,50 TL'dir. Kocaer halka arz oransal dağıtımdır. Aracı kurum ise QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

KOCAER HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 212.000.000

212.000.000 Yeni Sermaye: 233.500.000

233.500.000 Sermaye Artırımı (Bedelli): 21.500.000

21.500.000 Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

- Mevcut Pay Satışı: 25.250.000 (Mevcut ortaklardan Hakan KOCAER'in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu paylar halka arza konu edilecektir.)

25.250.000 (Mevcut ortaklardan Hakan KOCAER'in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu paylar halka arza konu edilecektir.) Ek Pay Satışı: 9.350.000 (Fazla talep gelmesi halinde Hakan KOCAER'in sahip olduğu 9.350.000 TL nominal değerli 9.350.000 adet C grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.)

9.350.000 (Fazla talep gelmesi halinde Hakan KOCAER'in sahip olduğu 9.350.000 TL nominal değerli 9.350.000 adet C grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.) Satış Fiyatı: 27,5 (1 TL nominal bedelli paylar 27,5 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

KOCAER BAŞVURU YERLERİ

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

KOCAER HAKKINDA

Kocaer Çelik sunduğu kalite, yarattığı güven ve ürün çeşitliliği ile enerji nakil hattı, güneş enerjisi alt yapısı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, tarım, makine imalat, savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine yüksek mukavemetli, özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profillerin üretimini ve bu ürünlerin satışlarını, ihracat, yurt dışı ve yurt içi dağıtım kanalları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.

Kocaer Çelik, demir-çelik sektöründe uzun çelik profil ürünlerinin üretimi için, Denizli'de 3.000 m2'lik bir alanda yıllık 18.000 ton üretim kapasitesi ile faaliyetlerine başlamıştır. O yıllarda üretimini tamamen yurt içi talepler doğrultusunda planlayan şirket, 1990 yılından itibaren gerek ihracat potansiyelini artırmak gerekse de hammadde tedariğini sağlayacak limanlara ve üretim tesislerine yakın olmak amacı ile 1996 yılında Aliağa'daki ilk tesisini kurmuştur.

İhracatın verdiği ivme ile 2008'de orta kesit, 2017'de de ultra hafif kesit ürünlerini ürettiği fabrikalarını devreye almış ve 800.000 ton/yıl çelik profil kapasitesine ulaşmıştır.

6 kıtada 140 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile benzer ürün grubunda faaliyet gösteren yüksek kapasite sahibi üretici şirketler arasında EDDMİB'e göre en yüksek hacimde ihracat yapan firma konumundadır.

Çelik profil ürünlerin nihai kullanım alanına yönelik; kaynaklı imalat, talaşlı imalat, soğuk şekillendirme ve sıcak daldırma galvaniz operasyonları ile katma değer yaratılarak nihai kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır.

85.000 m2'si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m2 alanda; 3 Çelik Profil Fabrikası, 1 Galvaniz Fabrikası ve 1 Servis Merkezi Tesisi ile kendi segmentinde 12.000 üzerinde ve 60'a yakın farklı kalitede kimyasal kompozisyon içeren çeşitli cins, ebat ve kalınlıklarda en geniş ürün çeşitliliğine sahiptir.

Çelik profil üretimi, Servis Merkezi bünyesinde imalat ve Galvaniz Fabrikası içerisinde sıcak daldırma galvaniz kaplama hizmetleri ile entegre olan tek tesistir.

Kocaer Çelik, Aliağa A2 fabrikası sahası içerisinde 100 bin ton/yıl daldırma kapasiteli Galvaniz Fabrikasını 2022 yılı başında devreye almıştır.

Dağıtım ağını genişletmek amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında Birleşik Krallık bölgesinde faaliyet göstermek amacıyla kurulan MYMETAL dağıtım ağı, uluslararası ticarette KOCAER markasını temsil eden önemli kanallardan biri haline gelmiştir.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği (EDDMİB) Raporu'nda 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ihracat tutarı olarak en yüksek çelik profil ihracatı yapan firma konumundadır.

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