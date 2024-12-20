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Kocaelispor Teknik Direktörü kim olacak? İsmet Taşdemir kimdir?

Kocaelispor Teknik Direktörü kim olacak? İsmet Taşdemir kimdir?
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Kocaelispor'da sabah saatlerinde şok bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'dan ayrıldığını duyurdu. Peki, Kocaelispor Teknik Direktörü kim olacak? İsmet Taşdemir kimdir?

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa etti. Bu ani ayrılık, takımda ve taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırdı. İsmet Taşdemir kimdir? Kocaelispor Teknik Direktörü kim olacak?

sTEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'dan ayrıldığını duyurdu. Kocaelispor ise yeni hoca arayışına girdi. Henüz yeni isim açıklanmadı. İsmet Taşdemir'in adaylar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

İSMET TAŞDEMİR KİMDİR?

smet Taşdemir, 2009-10 sezonu sonunda futbolu bıraktıktan sonra, Sivasspor'da antrenörlük yapmaya başlamıştır. 2 Temmuz 2010 tarihinde başladığı görevi 25 Ekim 2010'da son bulmuş ve Sivasspor'dan ayrılmıştır. 2010-11 sezonu ortasında ise futbolu bıraktığı kulüp olan Türk Telekomspor'da teknik direktörlük görevine gelmiştir. 2011-12 sezonu ortasında ise görevine son verilmiş, bunun üzerine Samsunspor'da yardımcı antrenörlüğe getirilmiştir.

2014-15 sezonu devre arasında 2. Lig ekiplerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor takımında Coşkun Demirbakan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmiştir.[9] 2015-2016 sezonunda Kocaeli Birlik Spor takımını çalıştırdı. 2016-2017 sezonunda MKE Ankaragücü'nü çalıştırdı. 2016-2017 sezonunda Ankaragücü'nü 2.lig kırmızı gruptan 1. Lige çıkarmıştır. 5 Aralık 2017 de Altay ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2. Lig'de başına geçtiği Bodrum FK'yi 2021-2022 sezonu sonunda 1. Lig'e taşıyan Taşdemir, 2023-2024 sezonu sonunda ise Süper Lig'e taşıdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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