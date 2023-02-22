Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında gerçekleşecek maçın tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Dostluk maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Dostluk maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaeli Sakaryaspor maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Bu akşam Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında hazırlık müsabakası gerçekleşecek. Kocaelispor ile Sakaryaspor maçının tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Dostluk maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kocaelispor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Dostluk maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaeli Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında gerçekleşecek dostluk maçı, Fuchs Sports Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

DOSTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Sakaryaspor'un hazırlık müsabakası 22 Şubat Çarşamba günü 20.00'da gerçekleşecek.