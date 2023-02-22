Kocaelispor - Sakaryaspor dostluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 22 Şubat 2023 Kocaelispor - Sakaryaspor maçı nerede oynanıyor?

Kocaelispor - Sakaryaspor arasında bugün dostluk maçı oynanacak. Maçın başlamasına az bir süre kala vatandaşlar maçın hangi kanalda saat kaçta başlayacağını merak etti. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor dostluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 22 Şubat 2023 Kocaelispor - Sakaryaspor maçı nerede oynanıyor? İşte detaylar...