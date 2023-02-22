Kocaelispor - Sakaryaspor dostluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 22 Şubat 2023 Kocaelispor - Sakaryaspor maçı nerede oynanıyor?
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Kocaelispor - Sakaryaspor arasında bugün dostluk maçı oynanacak. Maçın başlamasına az bir süre kala vatandaşlar maçın hangi kanalda saat kaçta başlayacağını merak etti. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor dostluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 22 Şubat 2023 Kocaelispor - Sakaryaspor maçı nerede oynanıyor? İşte detaylar...
Kocaelispor - Sakaryaspor dostluk maçı ne zaman başlayacak merak edildi. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor dostluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? 22 Şubat 2023 Kocaelispor - Sakaryaspor maçı nerede oynanıyor? Kocaelispor - Sakaryaspor saat kaçta? Kocaelispor - Sakaryaspor ne zaman? Kocaelispor - Sakaryaspor hangi kanalda?
Kocaelispor - Sakaryaspor dostluk maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı Youtube Fuchs Sports kanalında yayınlanacaktır.
Maç, Kocaeli'da, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.