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Kocaelispor'da büyük skandal! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı

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Hukuk Haberleri

Kocaelispor tesislerinde skandal bir olay yaşandı. Futbolcu Giorgi Beridze'nin soyunma odasında bıraktığı altın kolyesi çalındı. Beridze'nin kaybolan kolyesini, kulübün malzemecisinin çaldığı ortaya çıktı. 5 bin euro değerindeki kolye kuyumcuda bulunurken, malzemecinin işine son verildi.

Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.

FUTBOLCUNUN KOLYESİ KAYBOLDU

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Körfez Brunga Tesislerinde antrenman yapan futbolcular, soyunma odasından çıktıktan sonra, futbolcu Giorgi Beridze'nin soyunma odasında bıraktığı altın kolye ortadan kayboldu.

HIRSIZ KULÜP PERSONELİ ÇIKTI

Kolye Körfez'de bir kuyumcuda bulunurken kuyumcunun kamera kayıtları incelendiğinde altın kolyeyi satan kişinin kulüp personeli M.Ş. olduğu ortaya çıktı. Altın kolyeyi kuyumcudan satın alıp teslim edilirken, kulüp personelinin işine son verildi. M.Ş. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kocaelispor'da büyük skandal! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

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