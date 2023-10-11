Kocaelispor'da büyük skandal! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı
Hukuk Haberleri
Kocaelispor tesislerinde skandal bir olay yaşandı. Futbolcu Giorgi Beridze'nin soyunma odasında bıraktığı altın kolyesi çalındı. Beridze'nin kaybolan kolyesini, kulübün malzemecisinin çaldığı ortaya çıktı. 5 bin euro değerindeki kolye kuyumcuda bulunurken, malzemecinin işine son verildi.
Kocaelispor'un Gürcistan uyruklu futbolcusu Giorgi Beridze'nin soyunma odasından 5 bin Euro değerindeki kolyesi kayboldu. Kolyeyi çaldığı belirlenen malzemecinin işine son verilirken, kolye de kuyumcuda bulundu.
FUTBOLCUNUN KOLYESİ KAYBOLDU
Edinilen bilgi ve iddialara göre, Körfez Brunga Tesislerinde antrenman yapan futbolcular, soyunma odasından çıktıktan sonra, futbolcu Giorgi Beridze'nin soyunma odasında bıraktığı altın kolye ortadan kayboldu.
HIRSIZ KULÜP PERSONELİ ÇIKTI
Kolye Körfez'de bir kuyumcuda bulunurken kuyumcunun kamera kayıtları incelendiğinde altın kolyeyi satan kişinin kulüp personeli M.Ş. olduğu ortaya çıktı. Altın kolyeyi kuyumcudan satın alıp teslim edilirken, kulüp personelinin işine son verildi. M.Ş. hakkında adli işlemler başlatıldı.