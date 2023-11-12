Kocaelispor - Çorum FK maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Çorum FK maçı ne zaman?

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kocaelispor - Çorum FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kocaelispor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kocaelispor - Çorum FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kocaelispor- Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor- Çorum FK maçı ne zaman?

KOCAELİSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor ile Çorum FK arasındaki önemli Trendyol 1. Lig maçı, 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Maç, Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek ve başlama saati 19:00 olarak belirlendi. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı Türkiye genelinde TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak takip edebilecekler.

KOCAELİSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT Spor'u tercih eden izleyiciler, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanalları kullanarak maçı şifresiz bir şekilde izleyebilirler. Bein Sports 2'yi tercih eden izleyiciler ise Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden şifreli bir şekilde maçı izleyebilirler. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.