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Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Kocaelispor-Adanaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kocaelispor-Adanaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Kocaelispor- Adanaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Kocaelispor- Adanaspor maçı öncesi Kocaelispor- Adanaspor maçı şifresiz mi? Kocaelispor- Adanaspor maçı hakemi kim? Kocaelispor- Adanaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Kocaelispor- Adanaspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

29-11-2024 KOCAELİSPOR VS ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kocaelispor ile Adanaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KOCAELİSPOR-ADANASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR-ADANASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR-ADANASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR-ADANASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Kocaelispor-Adanaspor Maçı, 29 Kasım Cuma günü oynanacak.

KOCAELİSPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Adanaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

KOCAELİSPOR-ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor ve Adanaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Kocaeli'da, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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