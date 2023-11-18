Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe'de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.