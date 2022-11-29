Türkiye'nin en kalabalık illerinin başında gelen sanayi kenti Kocaeli, TOKİ sosyal konut projesi için geri sayıma başladı. Kocaeli böylelikle birçok ilde yeni TOKİ konutları kazanmış olacak. Peki, Kocaeli TOKİ kura ne zaman çekilecek 2022? TOKİ Kocaeli Sopalı, Dilovası, Gebze, İzmit, Kandıra ve Körfez İsim Listesi Sorgulama İşlemi

Geçtiğimiz ay başlayan TOKİ sosyal konut projesinde bugüne kadar başvuru sayısı 8 milyona yaklaşmış durumda. Başvurular için yarın son gün olarak belirlenirken TOKİ Başkanı Ömer Bulut, vatandaşın merakla beklediği soruya da cevap verdi. Peki, Kocaeli TOKİ kura ne zaman çekilecek 2022? TOKİ Kocaeli Sopalı, Dilovası, Gebze, İzmit, Kandıra ve Körfez İsim Listesi Sorgulama İşlemi İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ TOKİ KURA NE ZAMAN?

Hem İstanbul'a yakın olması hem de endüstri kenti olması nedeniyle Kocaeli şehri TOKİ sosyal konut projesine kilitlenmiş durumda. Toplamda 5 binden fazla konut inşa edilecek ve bu konutlar Kocaeli'nin geneline yayılacak. Kocaeli TOKİ konutları, Gebze, Dilovası, Gebze, İzmit, Kandıra ve Körfez ilçelerinde yapılacak. İsim listesi ise canlı yayında açıklanacak. Fakat Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2022 TOKİ kura takvimi kapsamında henüz Kocaeli kura tarihlerini açıklamadı. Açıklandığı zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

TOKİ KOCAELİ'DE NEREDE OLACAK?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli'de de 5 bin fazla konut inşa edilecek. Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinde ilk sıralarda gelen Kocaeli, böylelikle sınırları içerisinde yeni TOKİ konutları kazanmış. Bu TOKİ binaları Gebze, Dilovası, Gebze, İzmit, Kandıra ve Körfez ilçelerinde yapılacak. En çok konut ise Kocaeli'nin İzmit (Merkez) ilçesinde gerçekleştirilecek. İşte TOKİ'nin Kocaeli'de yapacağı konutların dağılımı...

KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ 1150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.150

KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ(KİRAZPINAR) 450/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 450

KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ (SEKBANLI-SEPETÇİ) 2255/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2.255

KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 85/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 85

KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ(İLİMTEPE) 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000

TOKİ'nin Kocaeli kura çekimi canlı olarak da takip edilebilecek. TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden isim listesi tek tek açıklanacak. Bu canlı yayını kaçıranlar ise isim listesi sorgulama işlemini e-Devlet kapısından yapabilir.