TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Kocaeli için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Kocaeli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Kocaeli etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Kocaeli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ KOCAELİ 202 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ, duyurular ekranından yaptığı açıklamada "İdaremiz tarafından Kocaeli Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" çekilecektir; kura çekilişi 03 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.

KOCAELİ 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET KOCAELİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.