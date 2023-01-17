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Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 18 Ocak Çarşamba Kocaeli TOKİ kura çekimi CANLI izle!

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Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 18 Ocak Çarşamba Kocaeli TOKİ kura çekimi CANLI izle!

TOKİ kura çekimi tarihleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kura çekimlerini canlı yayınlarla yakından takip ediyor ve listeleri kontrol ediyor. Son olarak Kocaeli kura çekimi araştırıldı. Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 18 Ocak Çarşamba Kocaeli TOKİ kura çekimi CANLI izle!

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Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 18 Ocak Çarşamba Kocaeli TOKİ kura çekimi CANLI izleme linki son günlerde en çok merak edilen konular oldu. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 18 Ocak Çarşamba Kocaeli TOKİ kura çekimi CANLI izleme linki var mı?

Kocaeli TOKİ kura çekimi 18 Ocak Çarşamba 10.00'da başlayacak.

Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman? 18 Ocak Çarşamba Kocaeli TOKİ kura çekimi CANLI izle!

"İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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