Kocaeli'nde açılacak ola Şehir Hastanesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında Kocaeli Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı mı? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

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2023 yılına girmemizle beraber hizmete açılması beklenen Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kocaeli Şehir Hastanesi açılışı hakkında merak edilenler var. Peki, Kocaeli Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı mı? İşte merak edilenler...

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İçerisinde 6 hastanenin de bulunacağı Kocaeli Şehir Hastanesi'nin aralık ayında açılması beklenirken açılış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre net bir tarihe kavuşacak.