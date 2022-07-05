Kocaeli Posta Kodu Kaçtır? Kocaeli ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Kocaeli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Kocaeli ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Kocaeli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Kocaeli ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Kocaeli) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Kocaeli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Kocaeli'nin posta kodu 41000 'dır. Kocaeli'nin tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları genellikle 5 hanelidir.
Kocaeli posta kodu : 41000
- Başiskele posta kodu : 41030
- Çayırova posta kodu : 41420
- Darıca posta kodu : 41700
- Derince posta kodu : 41900
- Dilovası posta kodu : 41455
- Gebze posta kodu : 41400
- Gölcük posta kodu : 41950
- İzmit posta kodu : 41310
- Kandıra posta kodu : 41600
- Karamürsel posta kodu : 41500
- Kartepe posta kodu : 41320
- Körfez(tütünçiftlik) posta kodu : 41800