Kocaeli patlama SON DAKİKA! Kocaeli Derince Limanı patlamada son durum nedir?

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KOCAELİ PATLAMA SON DAKİKA

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KOCAELİ DERİNCE LİMANI PATLAMADA SON DURUM NEDİR?

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

PATLAMADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.