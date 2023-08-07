Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen patlama sonucu oluşan hasar ve can kayıpları hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Patlamanın nedeni ve sonuçları hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. Yetkililerden alınacak bilgilerle durum netleşecek.

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Kocaeli Derince'de meydana gelen patlama sonrasında ölü ya da yaralı var mı araştırılmaktadır. Şehrin birçok yerinde hissedilen patlamada yaralı var mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından patlama sonuçları araştırılıyor. Peki, Kocaeli patlama ölü ya da yaralı var mı? Kocaeli Derince kaç yaralı var? Detaylar haberimizde...

KOCAELİ PATLAMA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

KOCAELİ PATLAMA NEDEN OLDU?

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Patlama sonrasında olay yerine giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ DERİNCE LİMANI NEREDE?

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan liman 1900 yılında Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyası tarafından inşa edildikten sonra 1904 yılında faaliyete başlamıştır. 1927 yılında Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü'ne bünyesinde faaliyetlerine devam ederken 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'ne devredilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2004 yılında özelleştirme kapsamına alınan liman 2015 yılında "İşletme Hakkının Devri" yöntemiyle 39 yıllığına özelleştirilmiştir.