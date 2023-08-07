Kocaeli patlama mı oldu? SON DAKİKA! Kocaeli Derince Liman ne oldu, patlama mı oldu?

Kocaeli'de bir patlama olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken yetkililerden gelecek açıklama bekleniyor. Peki, Kocaeli patlama mı oldu? SON DAKİKA! Kocaeli ne oldu, patlama mı oldu? İşte detaylar...

Kocaeli patlama mı oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen haberlerin ardından Kocaeli'nde ne oldu merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından patlamanın boyutu gözler önüne serildi. Vatandaşlar tarafından Kocaeli Derince Limanı'nda ne oldu, Kocaeli patlama neden oldu? soruları araştırılmaktadır. Kocaeli'nde meydana gelen patlamanın kaynağı hakkında yetkililerden gelecek açıklama bekleniyor. Peki, Kocaeli patlama mı oldu? SON DAKİKA! Kocaeli ne oldu, patlama mı oldu? Detaylar haberimizde...

KOCAELİ PATLAMA MI OLDU?

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KOCAELİ NE OLDU?

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

KOCAELİ DERİNCE LİMANI NEREDE?

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan liman 1900 yılında Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyası tarafından inşa edildikten sonra 1904 yılında faaliyete başlamıştır. 1927 yılında Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü'ne bünyesinde faaliyetlerine devam ederken 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'ne devredilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2004 yılında özelleştirme kapsamına alınan liman 2015 yılında "İşletme Hakkının Devri" yöntemiyle 39 yıllığına özelleştirilmiştir.