Kocaeli'nin Babalı Sahili Sörf Tutkunlarının Uğrak Noktası Haline Geldi

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında bulunan Babalı Köyü Sahili, sörf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Yılın 280 günü gerçekleştirilebilen dalga sörfüyle, doğa tutkunları eşsiz manzaralarla da buluşuyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Babalı Sahili uzun kumsallardan oluşan sahili ve dört mevsim sörf yapmaya elverişli olmasıyla son yıllarda sörf turizminin gözdesi haline geldi. Babalı Sahili, uzun kumsallarının yanı sıra dört mevsim sörf yapmaya elverişli olmasıyla da dikkat çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını sürdürdüğü sahil, doğal manzarası, sahil şeridi boyunca uzanan kumsalları, etkileyici doğa sporları imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılara temel sörf teknikleri öğretilirken, Babalı Sahili'nin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarma fırsatı sunuluyor. Babalı Sahili'ndeki uygun dalga ve rüzgar koşulları sayesinde, dalga sörfü aktiviteleri yılın 280 günü gerçekleştirilebiliyor. Dalga kırıcılığının az olması, özellikle yeni başlayan sörfçüler için güvenli alan sunuyor. - KOCAELİ