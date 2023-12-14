Kocaeli'nden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 3 çocuk annesi ev kadını Emine Kavakçı isimli hayırsever, Keçili köyünde okuyan 62 öğrenciyi giydirdi. Türkiye'nin farklı illerinde öğrenciler okusun diye yardımlar yapan Kavakçı, bu sefer o sıcak elini Yüksekova'ya uzattı.

Kocaeli'nden Yüksekova'ya uzanan sıcak el

HAKKARİ - Kocaeli'nden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 3 çocuk annesi ev kadını Emine Kavakçı isimli hayırsever, Keçili köyünde okuyan 62 öğrenciyi giydirdi.

Türkiye'nin farklı illerinde öğrenciler okusun diye yardımlar yapan Kavakçı, bu sefer o sıcak elini Yüksekova'ya uzattı. Yüksekova ilçesine gelen hayırsever Emine Kavakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile Keçili köyündeki öğrencilerle buluştu. Köyde okuyan 62 öğrenciye bot, mont ve oyuncaklar hediye eden Kavakçı, onlarla oyunlar oynayarak pasta sürprizi yaptı.

Tüm çocuklar okusun diye il il gezdiğini belirten Kavakçı, "Özellikle köyde okuyan çocuklara gitmek için çabalıyoruz. Bugün de buradayız ve çok mutluyuz. Zorlu yolları aşarak öğrencilere ulaştık. Keçili köyüne geldik, 62 öğrencimize hediyeler verdik. En güzel duygu bu olsa gerek. Tek derdim tüm çocukların okunmasıdır" dedi.