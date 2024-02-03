Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI!

Kocaeli'nde yangın mı var? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve anlık olarak araştırılmaktadır. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye İstanbul'dan da ekipler sevk edildi. Peki, Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu?

KOCAELİ'NDE YANGIN MI VAR?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor. Olayla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "128 personelimiz ve 50'nin üzerinde aracımızla müdahale sürüyor ama içeride mahsur kalan bir çalışan yok, can kaybı yok, yaralanma yok" dedi.

KOCAELİ YANGINI NEREDE?

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alev alev yanan fabrikayı söndürebilmek için seferber oldu. Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi. Alevleri gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.