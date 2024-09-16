Kocaeli MHP İl Başkanı istifa etti mi, neden istifa etti? Murat Nuri Demirbaş kimdir, kaç yaşında?

Murat Nuri Demirbaş neden istifa etti ve kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Kocaeli MHP İl Başkanı istifası gündeme geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KOCAELİ MHP İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ Mİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını duyurdu. Demirbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır yürüttüğü MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevini sağlık nedenleriyle bırakma kararı aldığını belirtti. Bayrağı daha yukarı taşımak amacıyla görevini devretme kararı aldığını ifade etti.

İstifa kararından bir gün önce, Demirbaş'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğü ve Bahçeli'ye 21 Eylül'de gerçekleşecek oğlunun sünnet törenine davet ettiği bildirildi. Demirbaş, Bahçeli ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Saygıdeğer Genel Başkanımızın dualarını aldım" notunu düştü ve Bahçeli'nin Kocaeli'ye selam gönderdiğini vurguladı.

Demirbaş, sağlık sorunlarının istifa kararında etkili olduğunu ve yeni il başkanının daha yüksek hedeflere ulaşmak için çalışacağını belirtti.