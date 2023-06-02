Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kocaeli kaç milletvekili çıkarıyor? Kocaeli milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Kocaeli AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Kocaeli kaç milletvekili çıkarıyor? Kocaeli milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Kocaeli AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kocaeli milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kocaeli milletvekilleri kimler? Kocaeli seçim sonuçları nedir? Kocaeli kaç milletvekili çıkarıyor? Kocaeli milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Kocaeli kaç milletvekili çıkarıyor? Kocaeli milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Kocaeli milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Kocaeli'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Kocaeli ilinden 14 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

- Sadettin Hülagü

- Radiye Sezer Katırcıoğlu

- Veysal Tipioğlu

- Mehmet Akif Yılmaz

- Cemil Yaman

- Sami Çakır

CHP 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Mühip Kanko

- Harun Özgür Yıldızlı

- Hasan Bitmez

- Nail Çiler

MHP 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Saffet Sancaklı

İYİ Parti 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Lütfü Türkkan

Yeşil Sol Parti 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Ömer Faruk Gergerlioğlu

Yeniden Refah Partisi 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:

- Mehmet Aşıla

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kocaeli Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title