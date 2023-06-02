Kocaeli kaç milletvekili çıkarıyor? Kocaeli milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Kocaeli AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kocaeli milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kocaeli milletvekilleri kimler? Kocaeli seçim sonuçları nedir? Kocaeli kaç milletvekili çıkarıyor? Kocaeli milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Kocaeli kaç milletvekili çıkarıyor? Kocaeli milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Kocaeli milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Kocaeli'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Kocaeli ilinden 14 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
- Sadettin Hülagü
- Radiye Sezer Katırcıoğlu
- Veysal Tipioğlu
- Mehmet Akif Yılmaz
- Cemil Yaman
- Sami Çakır
CHP 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:
- Mühip Kanko
- Harun Özgür Yıldızlı
- Hasan Bitmez
- Nail Çiler
MHP 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:
- Saffet Sancaklı
İYİ Parti 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:
- Lütfü Türkkan
Yeşil Sol Parti 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:
- Ömer Faruk Gergerlioğlu
Yeniden Refah Partisi 2023 Kocaeli Milletvekilleri İsimleri:
- Mehmet Aşıla