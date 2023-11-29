Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Yaptı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kurulan stantlarda kadın haklarını anlattı ve KADES'i tanıttı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Kongre Merkezinde stant açıldı. Açılan stantlarda jandarma ekibi tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Erkeklere ise "Kadınlara El Kalkmaz" mottosu çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen uygulamada, akıllı telefonlar üzerinden yapılan ihbarlar hızlı şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyor. - KOCAELİ