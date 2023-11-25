Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesinde şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara broşür dağıtılarak KADES'in amaçları ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KADES Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) konularında Karamürsel ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, vatandaşlara şiddetle mücadele ve KADES konularında broşür dağıtıldı.

Kadınlara KADES'in amaçları ve nasıl kullanıldığı konularında bilgi verildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet Mücadele Kısım Amiri Şenay Soylu, cep telefonuna KADES'i indirmek isteyen kadınlara yardımcı oldu.

Soylu, kadına karşı şiddetin önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.