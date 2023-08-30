Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Karadağ'ın İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı

Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Karadağ'ın içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Karadağ, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Karadağ'ın içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölümden dönen Karadağ ve şoförü kazada yara almadı.

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ