Kocaeli hava durumu 30 Ekim | Bugün Kocaeli'ne yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Kocaeli'nde 15 günlük hava durumu!

Kocaeli hava durumu ve bugün Kocaeli'nde hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 30 Ekim Kocaeli hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

30 EKİM KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli şehrinde 29 Ekim 2024 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 30 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 31 Ekim 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 01 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 02 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek.

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