Kocaeli hava durumu 10 Aralık | Bugün Kocaeli'nde yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu ve bugün Kocaeli hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 10 Aralık Kocaeli hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

10 ARALIK KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli şehrinde 10 Aralık 2024 Salı günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek. 12 Aralık 2024 Perşembe günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 9 dereceyi bulacak. 13 Aralık 2024 Cuma günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek.

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