Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Standı Açtı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İzmit Yürüyüş Yolunda stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. Polis ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla stant açılarak vatandaşlar bilgilendirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle İzmit Yürüyüş Yolunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurdu. Kurulan stantlarda polis ekipleri tarafından vatandaşlar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirildi. Standı Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da ziyaret etti. Ziyarete Asayiş Şube Müdürü Mustafa Kaymış da katılım sağladı. - KOCAELİ