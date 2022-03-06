Kocaeli elektrik kesintisi! 6 Mart Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart Pazar günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 BALÇIK MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3225

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3231. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3237. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3240

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3241. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3242. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3247

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3247. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 3248

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 AKASYA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 AYBEK SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 CEREN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 GÜL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 IHLAMUR SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 KARANFİL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 KÖMÜRCÜLER SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 LALE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 MANOLYA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 MENEKŞE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 MERVE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 ORGANİZE CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 PAPATYA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 SÜMBÜL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 YILMAZ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 ZAKKUM SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 ZÜMRÜT SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 ÇİĞDEM SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 ÖMÜR SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 ÖZPINAR SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 12:00 17:30 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28858 ÖZYILDIZ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 BALÇIK KÖYÜ

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ATATÜRK CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 BALÇIK MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 1. CD

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 3202. SK

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 3206

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 3211. SK

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 3250

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 3265

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 3278. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 BADEM SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 BANU SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 BAYKUŞ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 BERİL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 DENİZ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 DERE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ELMALI SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 EMİR SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ERSİN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ERİM SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 FABRİKALAR SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 GEBZE CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 GONCA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 GÜL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 KAMBER KAYNAĞI SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 KARACA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 KARATAŞ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 KAYADERESİ YOLU SK

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 KUMTEPE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 MANDRA CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 MERCAN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 MEZARLIK SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 MUSTAFA KEMAL

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 MUSTAFA KEMAL CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 NİLÜFER SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 OKUL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ORGANİZE CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 SÜMBÜL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 TEPEVİRAN YOLU SK

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 TOPLUCA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 YEŞİLTEPE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÇAM SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÇATAL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÇAĞDAŞ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÇELEBİ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÇİÇEK SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÖZDEN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÖZGE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ÖZKAN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 İSHAKOĞLU SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 ŞİLE CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 KARGALI KÖYÜ

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 MOLLAFENARİ MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 PELİTLİ MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 12:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28860 UZAK SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 PELİTLİ MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 3257. SK

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 MADEN CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 OZAN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 PELİTLİ YOLU CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 TAVŞANLI YOLU CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 TUNA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 YEŞİLVADİ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 ÖREN ÇEŞME SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 15:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28862 ŞANTİYE SK

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 PELITLI MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 PELİTLİ MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 AY SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 DEFNE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 HANIMNİNE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 NİLÜFER SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 SAKA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28864 TAVŞANLI YOLU CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 08:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28878 ARAPÇEŞME KÖYÜ

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 08:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28878 1082/3. SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 08:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28878 CUMAKÖY KÖYÜ

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 08:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28878 HAFIZ EYÜP SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-03-06 08:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28878 HARMAN SK.

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