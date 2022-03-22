22 Mart Kocaeli elektrik kesintisi! GÜNCE KESİNTİLER! Kocaeli'de elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Mart Salı günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 714. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 729/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 733. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 DİLİSKELESİ MAH.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 CUMHURİYET MAH.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 613. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 YEŞİLIRMAK CD.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 DILISKELESI MAH.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 704. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 706. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 701. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 701/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 702. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 702/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 702/2. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 702/3. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 703. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 704/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 704/2. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 705. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 706/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 707. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 707/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 708. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 708/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 709. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 711. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 712. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 714/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 722. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 723. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 723/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 724. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 724/1. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 724/2. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 725. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 726. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 727. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 728. SK.

KOCAELİ DİLOVASI 2022-03-22 09:00 15:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:29225 728/1. SK.

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