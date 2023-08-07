Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen patlama sonrası, olay yerinde incelemeler başladı. Patlamanın nedeni vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Derince Limanı'nda yaşanan patlama anı ise büyük panik yarattı. Peki, Kocaeli Derince patlama neden oldu? Kocaeli patlama nedeni ne? İşte detaylar...

Kocaeli Derine Limanı mevkiinde meydana gelen patlamanın nedeni araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Kocaeli patlama nedeni araştırılmaktadır. Şehrin büyük bir bölümünde hissedilen patlamanın kaynağı merak konusu oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlamayla ilgili detaylar merak edilmektedir. Olay anına ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Büyük yankı uyandıran patlamanın kaynağı hakkında bilgiler yetkililerden gelecek açıklama ile belli olacaktır. Kocali Derince'de meydana gelen patlama sonrasında gözler yetkili isimlere çevrildi. Peki, Kocaeli Derince patlama neden oldu? KOCAELİ DERİNCE LİMAN PATLAMA ANI! Kocaeli patlama nedeni ne? Detaylar haberimizde...

KOCAELİ PATLAMA NEDEN OLDU?

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 5 kişi yaralandı. Derince Belediye Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ NE OLDU?

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

KOCAELİ DERİNCE LİMANI NEREDE?

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan liman 1900 yılında Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyası tarafından inşa edildikten sonra 1904 yılında faaliyete başlamıştır. 1927 yılında Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü'ne bünyesinde faaliyetlerine devam ederken 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'ne devredilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2004 yılında özelleştirme kapsamına alınan liman 2015 yılında "İşletme Hakkının Devri" yöntemiyle 39 yıllığına özelleştirilmiştir.