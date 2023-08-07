Kocaeli Derince Limanı patlama anı (VİDEO)

Kocaeli Derince patlama videosu merak ediliyor. Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Kocaeli Derince patlama anı videosu gündem oldu. İşte Kocaeli Derince Limanı patlama anı!

Kocaeli Derince Limanı patlama anı videosu! Kocaeli Derince patlama videosu merak ediliyor. Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Kocaeli Derince patlama anı videosu gündem oldu. İşte Kocaeli Derince Limanı patlama anı haberimizde...

KOCAELİ DERİNCE LİMANI PATLAMASI

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Patlamanın, buğday aktarımı sırasında toz sıkışmasıyla meydana geldiğini değerlendiriyoruz" dedi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 2'si ağır, 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

"YANGIN YOK, SIKIŞMADAN KAYNAKLI PATLAMA OLDU"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu.

VALİ YAVUZ: YENİ BİR PATLAMA ÖNGÖRMÜYORUZ

Son durumla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "10 yaralımız var. Enkaz altında kimse yok, kontroller yapıldı. Konunun uzmanlarıyla yaptığımız görüşmede buğday tozu sıkışması kaynaklı bir patlama. Yeni bir patlama öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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