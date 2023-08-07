Kocaeli deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli Derince deprem oldu mu, deprem şiddeti ne?

Kocaeli'nin Derince ilçesinde deprem mi oldu? Son dakika haberine göre, bölgede hissedilen sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, konu hakkında inceleme başlattı. Detaylar geliyor...

Kocaeli'de deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kocaeli Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlama sonrasında deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Kocaeli Derince deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Kocaeli deprem mi oldu? Kocaeli Derince deprem oldu mu, deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

KOCAELİ DEPREM Mİ OLDU?

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi.

KOCAELİ PATLAMA NEDENİ NE?

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Derince Belediye Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.