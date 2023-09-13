Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil birbirine çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve trafik akışı bir süre durdu.