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Kocaeli'de yüksek riskli bina yıkıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yüksek riskli olduğu tespit edilen 5 katlı bir bina, Körfez Belediyesi tarafından yıkıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binanın yıkımını gerçekleştirdi.