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Kocaeli'de oy verme işlemleri başladı

Genel Haberleri

Kocaeli'de oy verme işlemleri başladı Toplamda 1 milyon 515 bin 27 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli'de oy verme işlemleri için vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandıklara akın etti.

Kocaeli'de oy verme işlemleri başladı

KOCAELİ - Toplamda 1 milyon 515 bin 27 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli'de oy verme işlemleri için vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandıklara akın etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başlarına toplandı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Kocaeli'de toplam 644 sandık bölgesinde 1 milyon 515 bin 27 seçmen oy kullanacak. 12 ilçede toplam 4 bin 319 sandık kurulacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Genel

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