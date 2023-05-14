Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de oy verme işlemi sona erdi, oy sayımı başladı

Genel Haberleri

Kocaeli'de oy verme işlemi sona erdi, oy sayımı başladı Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de 4 bin 319 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

Kocaeli'de oy verme işlemi sona erdi, oy sayımı başladı

KOCAELİ - Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de 4 bin 319 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemleri sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, Kocaeli'nin 12 ilçesinde bulunan toplamda 4 bin 319 sandıkta da 17.00 itibariyle tamamlandı.

Kullanılan oyların ardından görevliler oy sayma işlemine başladı.

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Genel

Türkiye Kocaeli Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title